Tesla готує дві новинки протягом двох років

Першим новим електромобілем стане компактний кросовер на базі бюджетного седана Tesla Model 3. Очікується, що новинка отримає позначення Tesla Model Y. Другий кросовер повинен повторювати Tesla Model 3, зберігши при цьому фірмовий алгоритм відкривання задніх дверей від Tesla Model X.

За прогнозами, на компактному кросовері буде представлена нова архітектура бортової електроніки Tesla. Система отримає новий, більш продуктивний комп’ютер, потужність якого в 40 разів перевершить потужність тих, які вже використовуються в електромобілях Tesla. Функції автономного водіння вдосконалюють за допомогою впровадження у машини восьми відеокамер і дванадцяти датчиків, що забезпечують круговий огляд.

Також обіцяно дебют якогось нового радара, спрямованого вперед, який зможе забезпечувати видимість електронікою дороги навіть в сильний туман чи дощ. Впровадження систем повністю автономного водіння призведе до подорожчання Tesla Model 3 і Tesla Model Y приблизно на €8 тис.