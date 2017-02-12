Цікаві факти про чорні діри

Чорні діри багатьом представляються такою собі лійкою в космічному просторі, що засмоктує в себе не тільки матерію, але навіть сонячне світло. Це було б дуже страшно, так що добре, що ця поширена думка не відповідає істині.
- Всі зірки нашої галактики обертаються навколо розташованої в її центрі надмасивної чорної діри.
- Гравітація чорної діри настільки сильна, що притягує навіть світло.
- Якби Земля перетворилася в чорну діру, вона була б розміром з невеликий горіх.
- Чорні діри згодом випаровуються.
- Ніщо, навіть світло, не може покинути околиці чорної діри після проходження горизонту подій.
- У міру наближення до горизонту подій час сповільнюється.
- Екстремальна маса чорних дір спотворює простір навколо них.
- Чорною дірою може стати в кінці свого життєвого шляху зірка з масою приблизно від десяти сонячних.
- Одна з розташованих на відстані в 35 тисяч світлових років чорних дір обертається навколо своєї осі зі швидкістю трохи менше тисячі оборотів в секунду.
- Надмасивні чорні діри можуть мати масу від десяти до тридцяти мільйонів сонячних.
- Чорна діра масою в чотири мільйони сонячних цілком може поміститися в просторі між Сонцем і орбітою Меркурія.
- Під час проходження горизонту подій речовина чорної діри розганяється до швидкості світла.
- Чорні діри генерують звуки, які вдалося почути астрономам.
- Найбільша з відомих чорних дір розташована в центрі галактики NGG 1277, на відстані в 228 мільйонів світлових років від Землі.
- Так як чорна діра поглинає світло, її неможливо побачити.
- До найближчої чорної діри від нас близько двадцяти тисяч світлових років.
- Чорні діри не становлять небезпеки для об’єктів, що не наближаються до них дуже близько.
- Існують подвійні зоряні системи , в яких одна із зірок є чорною дірою.