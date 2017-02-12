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Цікаві факти про чорні діри

в Різні цікавинки 12.02.2017 2 пер.

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Чорні діри багатьом представляються такою собі лійкою в космічному просторі, що засмоктує в себе не тільки матерію, але навіть сонячне світло. Це було б дуже страшно, так що добре, що ця поширена думка не відповідає істині.

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  • Всі зірки нашої галактики обертаються навколо розташованої в її центрі надмасивної чорної діри.
  • Гравітація чорної діри настільки сильна, що притягує навіть світло.
  • Якби Земля перетворилася в чорну діру, вона була б розміром з невеликий горіх.
  • Чорні діри згодом випаровуються.
  • Ніщо, навіть світло, не може покинути околиці чорної діри після проходження горизонту подій.
  • У міру наближення до горизонту подій час сповільнюється.
  • Екстремальна маса чорних дір спотворює простір навколо них.
  • Чорною дірою може стати в кінці свого життєвого шляху зірка з масою приблизно від десяти сонячних.
  • Одна з розташованих на відстані в 35 тисяч світлових років чорних дір обертається навколо своєї осі зі швидкістю трохи менше тисячі оборотів в секунду.
  • Надмасивні чорні діри можуть мати масу від десяти до тридцяти мільйонів сонячних.
  • Чорна діра масою в чотири мільйони сонячних цілком може поміститися в просторі між Сонцем і орбітою Меркурія.

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  • Під час проходження горизонту подій речовина чорної діри розганяється до швидкості світла.
  • Чорні діри генерують звуки, які вдалося почути астрономам.
  • Найбільша з відомих чорних дір розташована в центрі галактики NGG 1277, на відстані в 228 мільйонів світлових років від Землі.
  • Так як чорна діра поглинає світло, її неможливо побачити.
  • До найближчої чорної діри від нас близько двадцяти тисяч світлових років.
  • Чорні діри не становлять небезпеки для об’єктів, що не наближаються до них дуже близько.
  • Існують подвійні зоряні системи , в яких одна із зірок є чорною дірою.

 
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