Цікаві факти про чорні діри

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Чорні діри багатьом представляються такою собі лійкою в космічному просторі, що засмоктує в себе не тільки матерію, але навіть сонячне світло. Це було б дуже страшно, так що добре, що ця поширена думка не відповідає істині.

Всі зірки нашої галактики обертаються навколо розташованої в її центрі надмасивної чорної діри.

Гравітація чорної діри настільки сильна, що притягує навіть світло.

Якби Земля перетворилася в чорну діру, вона була б розміром з невеликий горіх.

Чорні діри згодом випаровуються.

Ніщо, навіть світло, не може покинути околиці чорної діри після проходження горизонту подій.

У міру наближення до горизонту подій час сповільнюється.

Екстремальна маса чорних дір спотворює простір навколо них.

Чорною дірою може стати в кінці свого життєвого шляху зірка з масою приблизно від десяти сонячних.

Одна з розташованих на відстані в 35 тисяч світлових років чорних дір обертається навколо своєї осі зі швидкістю трохи менше тисячі оборотів в секунду.

Надмасивні чорні діри можуть мати масу від десяти до тридцяти мільйонів сонячних.

Чорна діра масою в чотири мільйони сонячних цілком може поміститися в просторі між Сонцем і орбітою Меркурія.