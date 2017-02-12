Цікаві факти про Уран

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Зовсім мало вивчений і тому таємничий Уран планета, що змушує ламати голову не одне покоління астрономів. Що являє собою цей блакитний крижаний гігант? Поки відповіді немає, людство володіє лише частковою інформацією про цю загадкову планету.

День на Урані триває 17 земних годин, а рік 84 земних роки.

У Урана 27 супутників.

До 80% Урана складається з рідин, а в центрі планети знаходиться тверде ядро. Уран відноситься до крижаних гігантів.

Атмосфера Урана складається в основному з водню і гелію, з кількома відсотками метану.

В Урана є кільця, але не такі помітні і яскраво виражені, як у Сатурна.

Уран відвідували космічним апаратом всього один раз.

Уран обертається навколо своєї осі, лежачи на боці, так як його вісь нахилена на 99 градусів.

З поверхні Землі Уран з великими труднощами, але можна розгледіти неозброєним оком.

Уран візуально здається синьо-зеленим через присутність незначної кількості метану в атмосфері.

Сила магнітного поля в північній півкулі Урана в десять разів більше, ніж в південній.

На поверхні Урана періодично вирують жахливі бурі, що охоплюють площу розміром з Північноамериканський континент.

З всіх планет-гігантів в нашій системі тільки Уран виділяє тепла менше, ніж отримує від Сонця.

Найбільший супутник Урана Титанія, його діаметр дорівнює приблизно половині діаметра Місяця.

Атмосфера Урана найхолодніша з відомих, її температура становить близько -224 градусів Цельсія.

У всій Сонячній системі тільки Уран і Венера обертаються навколо своєї осі зі сходу на захід.

Кільця Урана були відкриті тільки в 1977 році.