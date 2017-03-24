У Дубаї запущена друга черга найбільшої сонячної електростанції

Станція потужністю 200 мегават розтягнулася на 4,5 квадратних кілометра пустелі і включає близько 2,3 мільйона фотоелектричних панелей. Цього достатньо для постачання 50.000 будинків і, щоб запобігти щорічному викиду в атмосферу до 214.000 тонн СО2.

Сонячний парк Мохаммед бін Рашид аль-Мактум є одним з найбільших у світі проектів відновлюваної енергії. Він названий на честь Його Високості шейха Мухаммеда бін Рашида Аль Мактума, віце-президента, прем’єр-міністра ОАЕ і правителя Дубая. Планується, що сумарна потужність всього проекту до 2020 року повинна скласти 1.000 мегават, а десятьма роками пізніше — 5.000 мегават.