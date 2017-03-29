У Франції створили теплиці на сонячних батареях (відео)

Вартість теплиці Family22 площею 22 кв. м складе $8,6 тисячі з установкою. В комплект входять сонячні панелі і система збору дощової води.

За словами розробника, протягом сезону можна зібрати 300-400 кг овочів. Варто зазначити, що використовувати добрива не знадобиться, оскільки метод аквапоніки передбачає присутність всередині теплиці риб. Їх продукти життєдіяльності будуть живити бактерій і рослини, які, в свою чергу, очистять воду для риб.





