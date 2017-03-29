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У Франції створили теплиці на сонячних батареях (відео)

в Технології 29.03.2017 27 пер.

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Французька компанія Myfood запустила в продаж теплиці, обладнані системою збору дощової води і сонячними панелями

Во Франции создали теплицы на солнечных батареях

Вартість теплиці Family22 площею 22 кв. м складе $8,6 тисячі з установкою. В комплект входять сонячні панелі і система збору дощової води.

За словами розробника, протягом сезону можна зібрати 300-400 кг овочів. Варто зазначити, що використовувати добрива не знадобиться, оскільки метод аквапоніки передбачає присутність всередині теплиці риб. Їх продукти життєдіяльності будуть живити бактерій і рослини, які, в свою чергу, очистять воду для риб.



 
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