У Голландії будуть перетворювати сонячне світло у водень

Технологія Power-to-Gas («енергія-газ»), застосовується для тимчасового зберігання надлишкової електроенергії, що виробляється сонячними і вітровими станціями, в газоподібний стан.

Водень виробляється за допомогою електролізу. Згодом, коли надлишкова енергія стає затребуваною, з водню за допомогою паливного елемента виробляється електроенергія (і тепло).

На відміну від акумуляторних систем зберігання енергії такі водневі накопичувачі можуть зберігати дуже великі, практично необмежені обсяги енергії протягом тривалого часу без значних втрат.

Пілотний проект, який реалізують дочірні компанії Gasunie — Gasunie New Energy і Gasunie EnergyStock — має потужність 1 МВт. Виробництво водню будуть забезпечувати 5000 сонячних модулів. Об’єкт розташований на території підземного сховища газу (ПСГ) в провінції Ґронінген. У компанії вважають, що ПСГ підходять для зберігання великих об’ємів водню, і володіють потенціалом для використання в цих цілях у майбутньому.

Нинішні плани енергетичної трансформації, активний розвиток вітряної та сонячної енергетики в Нідерландах створюють передумови для розвитку таких водневих накопичувачів енергії. При цьому в Gasunie планують використовувати для розповсюдження такого «зеленого» водню свою чинну газову інфраструктуру.

Це може бути стратегічно важливо для подальшого розвитку газотранспортної компанії, оскільки подальші перспективи видобутку природного газу в Голландії дуже сумнівні, а його транспортування до Німеччини припиняється.