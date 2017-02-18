У Китаї побудують копію знаменитого хмарочоса «Вертикальний ліс»

У китайському місті Нанкін, де живуть 8 млн людей, буде побудована копія знаменитого хмарочоса Bosco Verticale, назва якого перекладається як «Вертикальний ліс». Новий проект отримав назву Nanjing Green Towers (в перекладі з англійської «Зелені вежі Нанкіна»).

Відмінною особливістю Nanjing Green Towers і Bosco Verticale служать дерева і чагарники, висаджені на всіх поверхах. Масштабне озеленення пов’язує внутрішній мікроклімат хмарочоса з навколишнім середовищем, створюючи ілюзію парку, який росте прямо всередині будівлі.

У «Зелених баштах Нанкіна» планується висадити 1,1 тис. дерев 23 місцевих сортів, а також 2,5 тис. більше дрібних рослин і чагарників, які займуть 6 тис. кв. м. Згідно з підрахунками архітектора, ці насадження здатні виробляти по 60 кг кисню щодня.

«Зелені вежі Нанкіна» будуть являти собою дві будівлі висотою 200 м і 108 м відповідно. У більш високому корпусі розмістять офіси — вони займуть поверхи з восьмого по 35-й, а також музей, школу зеленої архітектури та приватний клуб на верхніх поверхах. Площа 200-метрової будівлі складе 56,2 тис. кв. м.