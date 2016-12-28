У Китаї показали перший автомобіль на сонячних батареях

Його концепт був розроблений пекінською дизайнерською фірмою CH Auto. Сонячні панелі загальною площею чотири квадратних метри встановлені на даху і капоті авто. Енергія накопичується в літій-іонних акумуляторах. На повну зарядку батарей від сонця потрібно шість годин. Крім того, їх можна поповнити запас на електричних зарядних станціях.

Компанія має намір випустити перший серійний варіант концепту Solar R на сонячних батареях в 2025 році.