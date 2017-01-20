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Вчені дізналися, як з’явилася любов

в Людина 20.01.2017 151 пер.

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Вченим вдалося з’ясувати, в який момент з’явилося почуття любові.

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Почуття, яке пізніше трансформувалося в любов, виникло в той момент, коли примати самці допомагали самкам захистити потомство від зовнішньої агресії, наприклад, що виходить від інших самців. До такого висновку прийшли дослідники, вивчивши поведінку мавп та дельфінів — тварин, найбільш близько схожих на людину по розумових здібностям.

В процесі еволюції почуття значно змінилося і на сьогоднішній день є основною сучасною любові.

ДОВІДКА

До речі, вдалося встановити, що у момент закоханості в людини активний той же мозок, який відповідає і за батьківський інстинкт.

 
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