Вчені: Горіхи покращують мозкові функції у людини

Вчені, які здійснюють дослідження в університеті Лома Лінда, змогли довести, що в разі регулярного вживання горіхів поліпшуються мозкові функції.



Це в першу чергу стосується пам’яті, зцілення, навчання, пізнання. Більш докладні матеріали даного наукового експерименту опублікували в рамках видання FASEB.

Фахівці під час проведення наукової роботи змогли встановити, що деякі види горіхів сприяють стимуляції певних областей головного органу ЦНС. У свою чергу вони є відповідальними за генерацію ідей, здатності до навчання, запам’ятовування інформації, сприйняття навколишнього світу, швидкого руху очей, коли людина спить. Між тим арахіс з класу бобових, стимулює поліпшення імунітету, глибокий і здоровий сон.

Авторами дослідження відзначається, що вони змогли визначити ряд відхилень між 6 різновидами горіхів, задіяними в експерименті. Всі вони багаті антиоксидантами. При цьому волоські горіхи мають високу концентрацію антиоксидантів. Теорію випробували на добровольцях. Вони регулярно вживали мигдаль, кешью, арахіс, пекан, фісташки, волоські горіхи. Фахівці після цього вимірювали за допомогою ЕЕГ силу сигналу у людини мозкової хвилі.