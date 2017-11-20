Вчені нарешті розгадали таємницю Великої Червоної Плями Юпітера

Колірна гамма Великої Червоної Плями Юпітера давно турбувала вчених, однак тепер у дослідників з’явилася версія щодо її кольору. На думку астрофізиків, це пов’язано з взаємодією багатих аміаком хмарних утворень та інтенсивної сонячної радіації для еонів.

Аміак утворює верхній шар атмосфери Юпітера. Нижче розміщені хмари сірчанокислого амонію — з’єднання, яке руйнується при температурах, не знайдених на Землі, але стабільних на Юпітері. Найнижчі хмари — це вода. Всі три гази утворюють білі хмари, так що дає їм червоний відтінок?

Марк Лефлера з Університету Північної Арізони під Флагстафе підозрює, що високоенергетичне випромінювання космічних молекул розщеплюється в хмарах, причому фрагменти об’єднуються, утворюючи складні сполуки, які виглядають червоними для очей. Він виявив, що опромінення сірчанокислого амонію протонами з високою енергією призводить до утворення кольорових гранул. Вони виглядають червонуватими при охолодженні до -223 ° C, холодніше хмар.

Вчений розповів, що червона пляма темніша, ніж хмарна палуба, тому що його аміачні хмари піднімаються вище, ніж в решті частини планети, тому вони стикаються з великою кількістю молекул ацетилену, що виробляють червону речовину.