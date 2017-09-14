Вчені назвали причину потужного землетрусу в Мексиці

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Геологічна служба США назвала причину катастрофічного землетрусу в Мексиці, що стався 7 вересня 2017 року. Джерело землетрусу знаходилося в плиті Кокос, розташованої між півостровом Каліфорнія і Панамським перешийком.

Збурення сталося через деформації даної ділянки земної кори. З’ясуванням точного механізму явища займеться Геологічна служба США.

Раніше вчені вважали, що джерелом землетрусу, який стався в Мексиці, є зона субдукції (занурення однієї ділянки літосферної пластини під іншу) на кордоні плит Кокос і Північно-Американська.

Плита Кокос — літосферна плита, розташована в східній частині Тихого океану від півострова Каліфорнія до Панамського перешийка. Земна кора океанічного типу. Західною межею плити є спрединговий хребет Східно-Тихоокеанського підняття. На сході плита підсувається під Карибську літосферну плиту.

Землетрус магнітудою 8,2 стався, за даними Національної сейсмологічної служби Мексики, в затоці Теуантепек, недалеко від штату Чьяпас, на південному узбережжі країни. Жертвами катастрофи стали понад 200 осіб, залишилися без електрики понад 1,85 мільйона громадян країни.