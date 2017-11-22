Вчені: Освічені люди схильні переоцінювати себе

Вчені пояснили, чому люди схильні переоцінювати себе. Виявилося, подібна поведінка впливає на рівень освіти. Матеріали дослідження опубліковані в тематичному виданні.

«Часто люди не розуміють, наскільки вони компетентні. Це явище називається ефектом Даннінга-Крюгера. Насправді правильна самооцінка дуже важлива і допомагає рухатися вперед. Проблема в тому, що ми часто себе переоцінюємо», — розповів учений Еддісон Андерсон.

У 1999 році психологи Даннінг і Джастін Крюгер довели, що неосвічені люди схильні подвійному прокляттю: приймають погані рішення і не вчаться на своїх помилках. Вони, як правило, реально сприймають свої сили і визнаються, коли вони не можуть впоратися з поставленим завданням. Освічені люди, навпаки, схильні потрапити в «міхур» неточного сприйняття, тобто переоцінити свої сили.

Вчені вважають, що проблема вирішується двома способами: регулярним респектуванням думки інших людей і підвищенням рівня освіти, щоб стати таким професіоналом, який впорається з будь-яким, навіть найскладнішим, завданням. У такій ситуації переоцінити себе неможливо.