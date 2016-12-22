Вчені пояснили, чому звичайні бактерії стають смертоносними

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Ініціатори комплексних досліджень з клінічного центру, розташованого в Північній Америці, заявили, що їм вдалося з’ясувати, чому звичайні бактерії стають смертоносними.

За словами експертів, це зумовлено діяльністю генетичних компонентів мікробів і природним відбором. Науковці помітили, що нешкідливі мікроорганізми володіють унікальною ДНК, яка відповідає за виникнення інфекційних недуг. В процесі проведення досліджень вчені вивчили 43 геному паличок холери. Медики стверджують, що такі мікроби живуть у воді, об’єднуючись в окремі групи.

Фахівці зафіксували, що одна з таких груп має ДНК, що включає в себе білок, який викликає смертельну діарею у людей. У процесі здійснення експериментів медики довели, що ідентичний білок є у більшості звичайних бактерій.

Канадські фахівці спільно з вченими з Америки заявили, що геноми нешкідливих мікробів допомагають мікроорганізмам проникати в тіло людини, завдаючи шкоди здоров’ю людей.

Натхнення: healthvesti.com