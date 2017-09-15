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Вчені: Поведінка Світового океану прогнозує глобальну катастрофу

в Земля 15.09.2017 162 пер.

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Вчені вважають, що дивна поведінка Світового океану свідчить про прийдешню катастрофу глобального масштабу.

Незвичайна поведінка Атлантичного океану вперше було зафіксовано в районі Уругваю. Вчені цієї південноамериканської країни помітили масштабний відступ води від берегів на сотні кілометрів вглиб океану. При цьому даний процес відбувся за кілька годин. Зазвичай відступ води від берега пов’язано з наближенням суперцунамі, однак тут натяків на появу гігантських хвиль-вбивць зовсім не було.

Бразильські океанологи також відзначили обміління суші. Проте вчені не можуть пояснити причини цієї аномалії.

Натхнення: dni24.com

 
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