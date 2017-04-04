Вчені створили рідину, яка сама рухається (відео)

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Фізики створили рідину, яка самостійно рухається і це відкриття здатне повністю змінити підхід до транспортування рідин і дозволить створити машини з властивостями живої матерії, повідомляють автори дослідження з Брандейського університету та Технологічного інституту Джорджії.

Течія звичайних рідин утворюється за рахунок перепадів тиску або додатка сил. Рух біологічних рідин у свою чергу, відбувається в результаті взаємодії хімічних і біологічних елементів. Відкриття самохідних рідин, створює новий клас рідин, які течуть самі по собі без застосування до них будь-яких зусиль, що створює широке поле для застосування їх в практичній площині.