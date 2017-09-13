Вчені виявили білок, що збільшує тривалість життя

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Біологи з Каліфорнійського університету змогли скасувати процес старіння в клітинах плодових мух, підвищивши рівень білка під назвою Drp1. Було встановлено, що даний білок збільшує тривалість життя комах від 10% до 20%. Експерти сподіваються, що це відкриття приведе до розробки препаратів, які імітують цей ефект у людей з віковими захворюваннями, включаючи хворобу Альцгеймера, а також дозволить збільшити тривалість життя людей, щоб вони залишалися здоровими до кінця свого життя.

В ході випробувань дослідники зосередилися на мітохондріях – крихітних енергетичних «батарейках» всередині клітин, які контролюють їх зростання і визначають термін життя. З віком мітохондрії пошкоджуються, накопичуючись у мозку, м’язах та інших органах. Коли клітини не можуть усунути пошкоджені мітохондрії, вони стають токсичними й викликають різні вікові захворювання. Вчені видалили пошкоджені мітохондрії з клітин, розбивши їх на більш дрібні частинки. Після лікування самки мух жили на 20% довше, в той час тривалість життя самців зросла на 12%.

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У дослідженні підкреслюється важливість білка Drp1, рівні якого знижуються з віком у мух і мишей. Щоб розбити мітохондрії на більш дрібні частинки, команда збільшила рівні білка Drp1 в організмі комах. В результаті мухи позбавилися від пошкоджених мітохондрій, і в їх організмі залишилися тільки здорові мітохондрії.