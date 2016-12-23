Відкрито ще одну корисну властивість сонячного світла для здоров’я

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Сонячне світло не тільки дозволяє організму людини виробляти вітамін D, але і володіє іншою корисною для здоров’я властивістю: воно додає енергії Т-лімфоцитів, які відіграють основну роль в роботі імунної системи.

Вчені з Медичного центру Джорджтаунського університету виявили, що низький рівень синьої частини спектра видимого випромінювання (характерний для сонячного світла) змушує Т-лімфоцити рухатися швидше.

Виявилося, що ці клітини — єдині в організмі людини, які реагують на світло, прискорюючи свій рух. Механізм, що стоїть за цим явищем — синтез перекису водню. Ця речовина активізує сигнальний шлях в Т-лімфоцитах, який і прискорює їх. В результаті шкіра, на яку падає сонячне світло, добре захищається від численних хвороботворних мікробів, що потрапляють на неї.

Нарешті, вчені відзначають, що їх дослідження дає нове підтвердження на користь кварцових ламп синього світла (рефлектора Мініна).