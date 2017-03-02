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Влада Пекіна має намір використовувати сміття для отримання енергії

в Екологія 02.03.2017 17 пер.

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Влада столиці Китаю заявила про намір постачати місто енергією за рахунок переробки сміття.

До 2020 року щодня міські служби будуть переробляти близько 30 тисяч тонн сміття. Протягом 2017 року в столиці КНР почнуть працювати 6 сміттєпереробних заводів, які займуться виробленням енергії з відходів.

За планом влади, переробка відходів дозволить отримувати не тільки електроенергію, але і метан і етанол. Влада Пекіна готова вкласти кошти у переробку понад 50% міського сміття, а в перспективі підприємства мегаполісу будуть використовувати всі відходи для отримання енергії.

Варто зазначити, що влада Китаю заявила про намір в 2017 році знизити частку вугілля у виробництві енергії до 60%. Було прийнято рішення приділяти особливу увагу екологічно чистим і високоефективним моделям застосування вугілля.

 
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