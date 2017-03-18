Volvo обіцяє зробити електромобіль за $35 тисяч

За словами глави американського підрозділу Volvo Cars Лекса Крессмейкерса, ціна електромобіля Volvo буде варіюватися від 35 до 40 тисяч доларів. Додаткових подробиць про машину він розкривати не став, але повідомив, що запас ходу буде не менше 400 км. Для успішного просування нового електрокара на американському ринку його запас ходу має дуже велике значення, вважає топ-менеджер.

У теж час, в компанії ще не визначилися, чи буде новий електромобіль побудований на власній платформі або для його створення використовують уже наявні потужності.