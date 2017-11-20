У 2018 році прогнозується зростання кількості потужних землетрусів

На минулій недавно конференції Американського геологічного товариства, геофізик Роджер Білхам з Університету Колорадо в Боулдері, представив свою доповідь і висновки про те, що кількість потужних землетрусів в 2018 році значно збільшиться.



Роджер Білхам вивчив статистику землетрусів магнітудою понад 7 балів за шкалою Ріхтера, починаючи з 1900 року по теперішній час і з’ясував, що сильні землетруси відбуваються частіше, якщо швидкість обертання Землі навколо своєї осі трохи зменшується. Це відбувається з якихось внутрішніх причин, що відбуваються в надрах нашої планети.

У 20 столітті було зареєстровано 5 таких періодів сповільнення і в ці періоди, кількість потужних землетрусів різко зростала. Якщо в звичайний час відбувалося до 15 сильних підземних поштовхів, то в періоди уповільнення їх кількість зростала до 30 на рік.

Наступний період уповільнення швидкості обертання Землі, відбудеться в 2018 році, а значить і кількість потужних землетрусів різко зросте.