У Канаді зникла річка

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Вчені з Канади і США виявили, що в 2016 році зникла одна з річок Північної Америки.



Фахівці виявили, що в 2016 році фактично припинила своє існування річка Слімс, розташована в Юконі, води якої текли в північному напрямку (в бік Берингового моря) і живили однойменне озеро.

Причиною обміління річки стало відступ вглиб материка одного з найбільших в Канаді льодовиків Каскавулш.

Дане природне явище змінило усталену протягом останніх кількох тисяч років систему стічних каналів, у результаті чого вода з льодовика стала йти не в північному напрямку, через річку Слімс, а в південному, через річку Каскавулш в бік Тихого океану.

Причиною того, що сталося вчені називають глобальне потепління. Річка Слімс існувала ще в 2015 році. Виявити її зникнення фахівцям вдалося за допомогою супутникових знімків і дослідження територій за допомогою безпілотників.

Автори дослідження відзначають, що фактично раптове зникнення річки не може не позначитися на місцевій екосистемі, однак зауважують, що загрози для населення, залежного від джерел прісної води, немає.