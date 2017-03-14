У Китаї знайшли величезні сліди динозаврів

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На північному сході Китаю в провінції Цзілінь міжнародна група палеонтологів виявила сліди динозаврів, які пройшли глинистою стежкою кілька десятків, а то і сотень мільйонів років тому. На території сучасної Європи динозаври майже не водилися, а от Китай (а з ним Монголія і США) — справжні «динозаврові» країни, і рештки динозаврів знаходять там досить часто.

На цей раз палеонтологи виявили досить значні — 55 сантиметрів у довжину — сліди динозаврів на дорозі в районі міста Лунцзін. За оцінками палеонтологів, тварини, що залишили їх, могли досягати семи метрів в довжину.



Сліди залишили представники роду гадрозаврих сімейства качконосих динозаврів. Їх відмінною особливістю, як можна здогадатися, служать приплюснуті щелепи: на всіх реконструкціях гадрозаври виглядають качконосими. Вважається, що плоский дзьоб допомагав їм щипати листя і траву. Крім дзьоба гадрозаври часто бували озброєні великими зубами: можливо, це допомагало їм харчуватися більш твердою їжею — наприклад, гілками і корою. Деякі дослідження вказують на те, що у гадрозаврів рухалася не одна нижня, як у сучасних ссавців, а обидві щелепи, що дозволяло їм особливо ефективно розжовувати рослинну їжу.

Крім стежок гадрозаврів вчені виявили доріжки, прокладені дрібними м’ясоїдними динозаврами. Розмір відбитків лап хижаків варіюється від 21 до 43 сантиметрів. Ці знахідки, вважають палеонтологи, дозволять краще уявити екосистему південно-сходу Китаю крейдяного періоду.