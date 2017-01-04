У Microsoft створили голографічну кімнату (відео)

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Космічна сага Star Trek славиться тим, що багато технології, описані в серіалі і коміксах всесвіту десятиліття тому, через деякий час з’являються в нашому з вами повсякденному житті. Смартфони, телефони-розкладачки, окуляри доповненої реальності, андроїди, сенсорні дисплеї і багато іншого вже є для нас цілком звичною справою. Користуючись цими речами, ми навіть не замислюємося про те, що всі ці речі були придумані і показані у фільмах, які розповідають нам про подорож корабля » Ентерпрайз.

Одними з неймовірних за своїми можливостями пристроями, яким обладнані космічні кораблі Федерації Планет і не тільки — голографічна палуба. Це місце, куди може зайти будь-який член екіпажу, задати програму і перенестися в зазначений час і місце. Голографічна палуба створює дуже реалістичну картинку, об’єкти, що з’явилися на вимогу відвідувача, можна помацати, з людьми поспілкуватися, а яблуко, наприклад, зірвати і з’їсти. Вражає, правда? Судячи з усього, корпорація Microsoft працює над чимось подібним.

Звичайно ж, в Редмонді ще не вміють робити настільки реалістичні голографічні кімнати, але працюють над тим, щоб максимально поліпшити користувальницький досвід, заснований на взаємодії з віртуальною і доповненої реальністю. Для цього використовують свої теперішні та минулі розробки, в числі яких HoloLens і Kinect.

На дисплеї або екрані відображається картинка, кіно або гра, а з допомогою проекторів на стіни виводиться додаткове зображення. Завдяки сенсорам Kinect і камерам, розташованих по периметрах, рухи користувача відслідковуються і обраховуються спеціальним програмним забезпеченням, дозволяючи таким чином занурити людину в доповнену реальність.

Програмно-апаратний комплекс враховує різні параметри: розташування предметів у кімнаті, глибину і ширину приміщення, освітленість, підлаштовуючись під конкретні умови.

Щоб продемонструвати свою розробку більш наочним способом, розробники опублікували відеоролик.

Поки що все досить незграбно і виглядає громіздко, але треба ж з чогось починати?

Запатентувати розробку планували ще кілька років тому, але зареєстрували все тільки цього літа, а опублікували інформацію про нього всього кілька днів тому. Звичайно ж, немає ніякої гарантії того, що все це скоро стане крутим, реальним і зручним, але яка ведеться в цьому напрямку робота безумовно радує, адже якщо все піде добре, у нас можуть з’явитися кінотеатри та відеоігри нового типу, а це теж здорово.