У НАСА довели можливість існування жилих «татуїнів»

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Планети, подібні Татуїну з «Зоряних Воєн», можуть дійсно підтримувати життя і навіть не бути пустелями, як в епопеї Джорджа Лукаса, якщо вони віддалені від своїх двох Сонць на ідеальну відстань, заявляють планетологи з НАСА.



«Все це означає, що подвійні системи подібного роду є відмінними кандидатами для пошуків жилих планет, незважаючи на те, що подібні «Татуїни» будуть отримувати вкрай різну кількість світла в різні часи доби», — розповідає Макс Попп (Max Popp) з Прінстонського університету (США).

Так звані «татуїни» – планети, що обертаються навколо двох зірок – є відносною рідкістю. З моменту відкриття першої такої планети, знайденої телескопом «Кеплер» в 2011 році, було знайдено всього 11 «татуїнів» в дев’яти зоряних системах. Вчені пов’язують їх рідкість з тим, що такі планети вкрай складно бачити за допомогою наявних сьогодні телескопів.

Багато хто з астрономів сьогодні вважають, що все «татуіїни» повинні бути газовими гігантами, так як формування невеликих і щільних кам’янистих планет будуть заважати приливні сили світил, навколо яких вони обертаються. На користь цього свідчать дані складу всіх 11 татуїнів. Тільки нещодавно британські астрономи знайшли натяки на існування землеподобного Татуїна в сузір’ї Змії.

Попп і його колеги з’ясували, що місяці цих планет-гігантів або поки не знайдені аналоги «справжнього» Татуїна з «Зоряних Воєн», вивчаючи клімат планети Kepler-35b – однієї з перших планет такого типу, знайденої телескопом «Кеплер» в 2012 році.

Kepler-35b, як і всі інші «татуїни», являє собою аналог Сатурна, що обертається навколо обох зірок по витягнутій орбіті, здійснюючи один виток за 130 днів. Він розташований занадто близько до світил, далеко за межами «зони життя», через що життя на його супутниках навряд чи могла б існувати.

Тому вчені «зсунули» орбіту передбачуваного аналога Землі в бік від зірок, помістивши його на відстань, на 10-20% більше відстані між Землею і Сонцем. На такій відстані рік на цій планеті триватиме близько 340 або 380 днів, в залежності від поточного орбітального циклу (на рух цієї планети будуть дуже сильно впливати тяжіння зірок).

Як показали розрахунки команди Поппа, гіпотетичний «Татуїн» на такій відстані від світил буде мати досить стабільний, хоча й дуже мінливий клімат — середньорічні температури можуть змінюватися на 1-2 градуси на ній в залежності від часу року. В принципі, вона могла б підтримувати життя, хоча при цьому її клімат був би досить холодним. В небесах подібного «Татуїна», як зазначають вчені, повинне бути менше хмар, ніж на Землі, що важливо у контексті вивчення їх атмосфери та оцінки населеності.

Цікаво, що велика частина таких планет, розташованих в дальній частині «зони життя» у подвійних зірок, швидше за все, має пустельний чи просто посушливий кліматом через такі коливання і невелику кількість води у повітрі. Тому можна говорити про те, що ймовірність відкриття «повноцінного» аналога Татуїна з його пустелями і проблемами з водою є досить високою.