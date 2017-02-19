У США прогнозують потужний землетрус і цунамі

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Геологи заявили, що штат Каліфорнія може в майбутньому зіткнутися з руйнівним землетрусом і цунамі. Дослідники з’ясували, що знаменитий геологічний розлом в південній частині Каліфорнії може зіграти «злий жарт» з жителями Сполучених Штатів. Результати досліджень були опубліковані у виданні Geophysical Research Letters.



Розлом Вентура (Ventura Fault) протягнувся на сто кілометрів на захід від міста Вентура, що в штаті Каліфорнія. Він проходить під населеними пунктами Санта-Барбара Ґолета. При цьому частина розлому розташована під Тихим океаном. Ventura Fault не одне десятиліття привертає увагу вчених, однак найчастіше його вважали абсолютно «нешкідливим» з точки зору сейсмічної активності. Зараз же дослідники прийшли до висновку, що це не так і розлом може представляти серйозну небезпеку для американців.



Головним фактором, який здатний викликати руйнівний землетрус, названа ступінчаста структура Ventura Fault (передбачалося також, що вона є гладкою). Щоб остаточно впевнитися в тому, що ж із себе представляє структура розлому, експерти провели комп’ютерне моделювання. Воно враховувало такі показники, як тектоніка плит і сейсмічна активність даного регіону. Вчені виявили, що Ventura Fault дійсно має ступеневу структуру, а крім того, він розташований ближче до поверхні, ніж думали фахівці.

Це означає, що жителі Каліфорнії можуть зіткнутися з землетрусом магнітудою 8,0. Зазначимо, що такі землетруси відбуваються на Землі приблизно раз на рік і можуть мати катастрофічні наслідки. Серйозні побоювання в експертів викликає і те, що частина розлому розташована під океанським дном, а це підвищує ризик цунамі.