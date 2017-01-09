ЄС зіткнувся з різким наростанням агресивних кібератак

«В останній рік Брюссель спостерігає різкий приріст «все більш і більш небезпечних» кібератак на сервери ЄС. Наростає тривога з приводу можливості російського втручання в європейську політику, — повідомляє Артур Бізлі в The Financial Times. — За словами людей, залучених в цю ситуацію, у 2016 році було 110 окремих спроб зламати сервери Європейської комісії. У листопаді Брюссель оприлюднив інформацію про великомасштабні атаки».
«Останні викриття накладаються на занепокоєння через можливості втручання Москви у вибори у Франції та Німеччині, заплановані на найближчі місяці. До цього американські розвідслужби звинуватили Кремль у зломі Національного комітету Демократичної партії США напередодні минулорічних виборів президента, — йдеться в статті. — Брюссель, зберігає секретні дані про 28 країн-членів ЄС, а також керуючи єдиною європейською валютою, у світлі наростаючої загрози прийняв заходи по зміцненню безпеки.
Високопоставлені чиновники отримали розпорядження використовувати шифрування електронних листів. Комісія розширює співробітництво у сфері цифрової безпеки з Північноатлантичним альянсом. НАТО заявляє, що атаки на нього в останній рік стали «більш витонченими».
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Він додав, що найбільш шкідливі кібератаки — ті, які спрямовані на підрив довіри до наших демократій».
Єврокомісія відмовилася повідомити, які саме джерела підозрюються в атаках. Однак брюссельські дипломати стверджують, що ймовірним ризиком є втручання Кремля в європейські вибори, передає видання.
Джерело: Financial Times
Натхнення: inopressa.ru