ЄС зіткнувся з різким наростанням агресивних кібератак

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

«В останній рік Брюссель спостерігає різкий приріст «все більш і більш небезпечних» кібератак на сервери ЄС. Наростає тривога з приводу можливості російського втручання в європейську політику, — повідомляє Артур Бізлі в The Financial Times. — За словами людей, залучених в цю ситуацію, у 2016 році було 110 окремих спроб зламати сервери Європейської комісії. У листопаді Брюссель оприлюднив інформацію про великомасштабні атаки».

«Останні викриття накладаються на занепокоєння через можливості втручання Москви у вибори у Франції та Німеччині, заплановані на найближчі місяці. До цього американські розвідслужби звинуватили Кремль у зломі Національного комітету Демократичної партії США напередодні минулорічних виборів президента, — йдеться в статті. — Брюссель, зберігає секретні дані про 28 країн-членів ЄС, а також керуючи єдиною європейською валютою, у світлі наростаючої загрози прийняв заходи по зміцненню безпеки.

Високопоставлені чиновники отримали розпорядження використовувати шифрування електронних листів. Комісія розширює співробітництво у сфері цифрової безпеки з Північноатлантичним альянсом. НАТО заявляє, що атаки на нього в останній рік стали «більш витонченими».

Читайте також: З початку року статок найбагатших людей планети зріс на $237 млрд

Spiegel: «авторитарним» Балканам набрид Брюссель і його демократія

Путін змінив курс «Ясно, що багато установ по всій Європі, в тому числі Єврокомісія, піддаються постійно наростаючій кількості кібератак з різних джерел, — сказав FT сер Джуліан Кінг, комісар ЄС з питань безпеки. — Ці погрози стійкі, агресивні, все більш небезпечні і потенційно руйнівні».

Він додав, що найбільш шкідливі кібератаки — ті, які спрямовані на підрив довіри до наших демократій».

Єврокомісія відмовилася повідомити, які саме джерела підозрюються в атаках. Однак брюссельські дипломати стверджують, що ймовірним ризиком є втручання Кремля в європейські вибори, передає видання.

Джерело: Financial Times

Натхнення: inopressa.ru