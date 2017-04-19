YouTube змінює правила гри

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Відтепер влогери та власники YouTube-каналів, у яких вже є 1000 підписників зможуть вести онлайн-трансляції зі мобільних ґаджетів, повідомляє видання «Search Engine Journal».

Раніше правила відеохостингу дозволяли стрімити лише тим каналам, у яких не менше 10 тисяч фоловерів. На разі ж розробники суттєво знизили поріг.

Для того щоб розпочати прямий ефір зі свого смартфону або планшету влогерам достатньо виконати такі умови:

набрати 1000+ підписників;

завантажити (у кого ще немає)офіційний мобільний додаток YouTube;

мати верифікований канал без будь-яких обмежень на стрімінг впродовж 90 днів (обмеження можуть накласти розробники за порушення авторських прав та правил відеохостингу);

відкрити додаток та натиснути на символ камери;

дозволити доступ додатку до вашої камери, мікрофону та пам’яті пристрою;

підтвердити аккаунт (якщо необхідно).

Та розпочати пряму трансляцію (GO Live). Детальніше про те, як стрімити читайте на офіційній сторінці YouTube-довідки.

Автор: Юлія Кісліцина, агентство системних інтернет-рішень Wezom