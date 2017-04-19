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YouTube змінює правила гри

в Інтернет 19.04.2017 79 пер.

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Відтепер влогери та власники YouTube-каналів, у яких вже є 1000 підписників зможуть вести онлайн-трансляції зі мобільних ґаджетів, повідомляє видання «Search Engine Journal».

Раніше правила відеохостингу дозволяли стрімити лише тим каналам, у яких не менше 10 тисяч фоловерів. На разі ж розробники суттєво знизили поріг.

Для того щоб розпочати прямий ефір зі свого смартфону або планшету влогерам достатньо виконати такі умови:

  • набрати 1000+ підписників;
  • завантажити (у кого ще немає)офіційний мобільний додаток YouTube;
  • мати верифікований канал без будь-яких обмежень на стрімінг впродовж 90 днів (обмеження можуть накласти розробники за порушення авторських прав та правил відеохостингу);
  • відкрити додаток та натиснути на символ камери;
  • дозволити доступ додатку до вашої камери, мікрофону та пам’яті пристрою;
  • підтвердити аккаунт (якщо необхідно).

Та розпочати пряму трансляцію (GO Live). Детальніше про те, як стрімити читайте на офіційній сторінці YouTube-довідки.

Автор: Юлія Кісліцина, агентство системних інтернет-рішень Wezom

 
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