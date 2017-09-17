«Заборона ДВЗ в Європі вигідна тільки економіці Китаю»

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Європа не повинна поспішати з забороною двигунів внутрішнього згоряння, при цьому їй необхідно створювати власні потужності для виробництва батарей, щоб конкурувати з Китаєм, пише Reuters. Такої думки дотримуються великі автовиробники і постачальники запчастин, про це стало відомо на автосалоні у Франкфурті.

Питання, пов’язані з майбутнім європейського автомобілебудування, стають все більш актуальними. На них багато політиків у Європі починають будувати свої програми і вже дають великі обіцянки. Майже всі європейські країни так чи інакше заявили про перехід на більш екологічні електромобілі і пообіцяли відмовитися від ДВЗ. Але це може завдати відчутного удару по економіці, вважають експерти.

Президент Європейської асоціації постачальників автомобільних запчастин Роберто Вавассорі попередив, що поспіх з електромобілями і відмовою від ДВЗ зіграє на руку лише Китаю, який разом з Південною Кореєю і Японією домінує у виробництві батарей для EV. Поки в Європі немає своїх потужностей, перехід на електричний транспорт буде розвивати тільки китайську економіку.

«Ми повинні забезпечити розумний перехідний період, який не дасть небажаних подарунків нашим китайським друзям», — сказав Вавассорі, оцінивши, що європейські автовиробники змушені будуть платити Китаю 4000 -7000 євро за батареї для кожного випущеного автомобіля. Вавассорі також закликав політиків не сліпо забороняти ДВЗ, а шукати інші способи, щоб поліпшити екологію. Посприяти підвищенню їх ефективності. Відмова від створення своїх виробництв піддасть Європу ризику обвалу економіки, вважає він.

Ставки високі: автомобільна промисловість забезпечує близько 12,6 млн робочих місць в ЄС або близько 5,7% від загальної кількості. Експерти зійшлися в думці, що співпраця з Китаєм — добре, але було б краще створити виробництво на своїй території. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про плани повернути в країну виробництво мікросхем і запустити виробництво акумуляторів та паливних комірок.

Раніше Німеччина направила Євросоюзу резолюцію з проханням ввести до 2030 року заборону на продаж нових автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами. Дизельний транспорт поки що домінує на європейському авторинку, але ситуація може змінитися, якщо ЄС прийме новий закон. Проти таких різких заборон і виступили експерти.