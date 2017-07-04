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Дослідники з Університетів Лестера і Східної Англії прийшли до висновку, що забруднення повітря може підвищувати ризик діабету з урахуванням демографічних чинників.



За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), з 1980 по 2014 роки частка людей, які страждають діабетом, зросла вдвічі: з 4,7 до 8,5 відсотка. Більш того, згідно з недавнім дослідженням, офіційний показник смертності з причин, пов’язаних з хворобою, може бути занижений. Чинники її ризику незрозумілі. Попередні роботи показали, що крім надмірної ваги збільшувати ймовірність діабету може забруднення повітря.

Так, обумовлене автомобілізацією зростання оксиду азоту та зважених частинок PM2.5 і PM10 асоціюється з процесами запалення і інсулінорезистентністю. Однак висновки подібних спостережень нерідко ненадійні і допускають упередженість авторів. Щоб уточнити зв’язок забруднення повітря з хворобою (розглядався цукровий діабет 2 типу), автори нової статті використовували три національних дослідження (ADDITION-Leicester, let’s Prevent Diabetes і Walking Away from Diabetes), які проводилися в графстві Лестершир в 2004-2011 роках. У вибірку увійшли 10 443 людини, які обстежувалися в цей період і вказали адресу проживання.

Діабетичний статус респондентів вчені порівняли з даними Міністерства навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства (DEFRA) Великобританії при середніх щорічних і трирічних концентраціях оксиду азоту, PM2.5 і PM10. Відомство фіксує зміни складу повітря на ділянках 1*1 кілометр. Додатково команда враховувала вік, стать, антропометричні параметри (індекс маси тіла, фізична активність), регулярне куріння і ступінь озеленення територій — передбачається, що зростання останньої негативно корелює з діабетом.

Аналіз підтвердив, що рівень частинок і оксиду азоту підвищується в районах з меншою кількістю зелених насаджень. З погіршенням екологічної обстановки також зростав ризик хвороби: при найнижчому NO2 поширеність патології становила 5,97, а найбільш високий — 10,37 відсотка. При виключенні способу життя і соціодемографічних факторів з імовірністю діабету значимо корелює підвищення зважених часток. За словами авторів, отримані результати відрізняються від більшості минулих надійністю, оскільки дизайн дослідження мінімізував ризик упередженості. Зокрема, для оцінки забруднення повітря використовувалися об’єктивні офіційні дані відразу в двох часових масштабах. Крім того, на етапі обробки вчені включили в розгляд супутні фактори, такі як вік і стать.

Разом з тим асоціації оксиду азоту із захворюванням різко послаблювалися при виключенні демографічних параметрів, включаючи етнічну приналежність і куріння. Поперечний характер роботи також не розрахований на виявлення причинно-наслідкових зв’язків, і її висновки вимагають перевірки. Стаття опублікована в журналі International Environment.