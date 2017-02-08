Застуда та грип: чому ви ніяк не одужаєте?

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Як не намагайтеся уникнути мікробів, шанс захворіти завжди залишається. Кашель, біль у горлі і закладений ніс, теоретично, повинні самі по собі зійти нанівець протягом тижня — але іноді симптоми геть відмовляються вас покидати і «засиджуються в гостях» довше звичайного. Якщо ваш стан ніяк не йде на поправку, а то і зовсім погіршується, то може бути кілька причин:

Ви багато нервуєте

Відчуваєте себе як вичавлений лимон? Гормон стресу кортизол може пригнічувати імунну систему, тому застудитися стане простіше, а позбавитися від неї — важче. Зняти стрес можна за допомогою йоги, медитації, силових і кардіо вправ — все це підвищить рівень ендорфінів і підтримає імунітет.

Ви не висипаєтеся

«Хіба нежить — привід лягати спати раніше?» Проблема в тому, що недосип — не тільки причина затяжної застуди та грипу, але іноді і причина початкового зараження. Недостатній відпочинок не дозволяє вашому організму повністю відновити свої сили і дати відсіч шкідливим вірусам і мікробам. Тільки 7-8 годин сну (і ні хвилиною менше!) допоможуть вам знову стати на ноги.

Ви палите

Причин кинути палити предостатньо: курці, як правило, не тільки важче переносять респіраторні захворювання, але і довше ними хворіють.

Ви зловживаєте засобами для розрідження

Коли закладений ніс, засоби для розрідження можуть істотно полегшити вам життя. Але якщо використовувати їх занадто часто і довго (довше 3 днів поспіль), то можна залишитися із запаленням носової порожнини.

Ви не шкодуєте себе в спортзалі

Під час застуди можна продовжувати займатися фітнесом, за умови, що всі симптоми зосереджені вище рівня шиї. Але виснажливі тренування можуть накласти додаткове навантаження на імунну систему (яка і без того працює понаднормово!), тому на час хвороби краще переключитися на щось менш важке — йогу або ходьбу.

Це алергія

Весна — не єдине «алергічне»: такі дратівливі елементи, як пил або відмерлі клітини шкіри домашніх улюбленців, можуть викликати неприємну реакцію незалежно від сезону. Розрізнити, чим був викликаний закладений ніс, кашель і біль у горлі — алергією або застудою — не завжди легко. Якщо симптоми тривають довше тижня або двох і вам не стає легше, можливо, причину треба шукати в алергії.

Це щось більш небезпечне

Якщо ви спостерігаєте і інші симптоми — втома, м’язові болі, тиск в області носа, важку закладеність — укупі з «традиційними», можливо, їх причиною є щось більш небезпечне. Тривала застуда може перейти в синусит, бронхіт, інфекції вуха і навіть пневмонію. Не відкладайте візит до лікаря!

Натхнення: zdorovie.com