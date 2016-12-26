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Цікаві факти про айву

в Різні цікавинки 26.12.2016 6 пер.

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Айва — корисний фрукт, соковитий і поживний. Жителі тих регіонів, де росте айва, охоче варять з неї варення і роблять компоти, або використовують в якості начинки для різноманітної випічки. Втім, є й любителі вживати айву в їжу в сирому вигляді — її терпкий, трохи терпкуватий смак чудово втамовує спрагу навіть в жаркий літній день.

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  • Перше місце в світі по виробництву айви займає Туреччина — в цій країні вирощується приблизно одна п’ята всього світового врожаю цього фрукта.
  • Айва — унікальне у своєму роді дерево. Жодних родинних йому рослин в природі просто не існує.
  • Вага плоду айви може досягати двох кілограмів.
  • У дикій природі айва теж зростає, але плодів на дикому дереві виростає мало, не більше десятка, і важать вони менше — всього по 50-100 грамів. Смакові якості теж залишають бажати кращого.
  • Насіння плодів айви приблизно на одну п’яту складаються зі слизу.
  • До однієї десятої зрілого плоду айви становить цукор.
  • У народів Середземномор’я айва здавна присвячувалася Венері і вважалася символом любові і родючості.
  • Айва використовується також в якості живої огорожі — досить регулярно підстригати дерева, і гарний зелений паркан вам забезпечений.
  • В залежності від сорту плід айви може за формою нагадувати як яблуко, так і грушу.
  • Існує безліч сортів айви, але найбільш древнім з них є португальська айва, яку вивели ще в античні часи.

 
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