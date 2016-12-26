Цікаві факти про айву

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Айва — корисний фрукт, соковитий і поживний. Жителі тих регіонів, де росте айва, охоче варять з неї варення і роблять компоти, або використовують в якості начинки для різноманітної випічки. Втім, є й любителі вживати айву в їжу в сирому вигляді — її терпкий, трохи терпкуватий смак чудово втамовує спрагу навіть в жаркий літній день.