13 дивовижних таємниць, які ваш пес знає про вас

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Як ви думаєте, чи вміють собаки читати думки? Вони помічають, коли вам сумно, коли ви злі або підозрілі. Вони навіть можуть відчути ознаки раку у людей. Як виявилося, собаки знають набагато більше про наші емоції і здоров’я, ніж ми думаємо.

Поведінка собак

1. Щедра ви людина чи ні.

Собаки роблять висновки про вас, ґрунтуючись на ваших діях. Вчені з Міланського університету провели експеримент, під час якого собаки спостерігали за людьми, які ділилися харчами з убогими, і тими, хто просили жебрака піти.

Пізніше, коли ці люди підкликали до себе собак, ті у переважній числі випадків бігли до щедрих людей.

2. Коли хтось вам не подобається.

Коли у вас є негативні почуття до когось, собака відчуває зміни в диханні, легку напругу в тілі і навіть може відчути феромони, які випускає ваше тіло.

3. Де ви були.

Люди наче губка, а собаки вловлюють леткі органічні сполуки від усього, чого ви торкалися і де проходили. Якщо ви, наприклад, ходили в магазин, собака почує запах з полиць, де лежало м’ясо і риба, буде знати, які продукти ви купили, і навіть людей, поруч з якими ви стояли в черзі. Собаки відчувають запахи в 100 мільйонів разів краще, ніж людина.

4. Чи є у вас рак.

Деяких собак навчають визначати різні типи раку, винюхуючи хімічні речовини, які виділяють ракові клітини. У деяких дослідженнях, собаки на 88 відсотків точно визначали рак грудей і на 99 відсотків точно визначали рак легенів.

5. Коли ви йдете додому.

Собаки засвоюють ваш розпорядок дня, і вони приблизно знають, в який час очікувати вас вдома кожен день. Але, навіть якщо ви повертаєтеся додому не в звичайний час, собака почує звук машини, яка наближається до будинку і буде прислухатися до нього.

6. Якщо ви посварилися з чоловіком/дружиною.

Навіть якщо ви не кричите у присутності собаки, вона зауважує інтонацію голосу, або якщо ніхто з вас не розмовляє одне з одним, напруженість у позі або те, як роздратовано ви ходите і відкриваєте шафки. Деякі навіть можуть захворіти, коли їх господарі лаються.

Собака в житті людини

7. Вам потрібен захист.

Чи помічали ви, як ваш вихованець згортається поруч з вами на ліжку замість свого звичного місця, коли вашого чоловіка немає вдома? Притискається він ближче до ноги, коли ви йдете по темному закоулку? Собаки відчувають адреналін, який виробляє наше тіло, коли ми налякані, і вони стають більш пильними, коли когось із домашніх немає вдома.

8. Ви збираєтеся в поїздку.

Собаки не люблять, коли їх господарі їдуть, і вловлюють всі ознаки того, що насувається поїздка – коли ви дістаєте валізи з шаф чи розкладаєте речі на ліжку. Деякі вихованці починають трястися і важко дихати через наростання тривоги.

Відчуваєте себе винуватим? Дослідження показали, що прослуховування класичної музики можуть заспокоїти собаку.

9. Чи любите ви його добрий щенячий погляд.

Дослідники з’ясували, що організм людини виробляє гормон окситоцин (той же гормон, який виділяється, коли ми дивимося на дитину), коли ви дивитися на собаку. Напевно, з цієї причини собаки люблять дивитися люблячим поглядом на свого господаря, коли хочуть щось отримати – це спрацьовує.

10. Які ваші наміри.

Собаки можуть вловити практично невловимі сигнали мови нашого тіла – коли ви стріляєте очима чи то, як ви беретеся за поводок. В одному дослідженні собаки легко могли визначити місце, де була заховані страви тільки з погляду людини.

11. Коли ви не відчуваєте себе добре.

Собак можна навчити винюхувати багато симптомів, починаючи з падіння рівня цукру в крові до мігрені. Деяких собак вчать попереджати інших про наближення нападі епілепсії у пацієнтів. В одній Гавайській лікарні собаки відчували інфекції сечовивідних шляхів у паралізованих пацієнтів, які не могли повідомити про свої симптоми.

12. Коли хворіє дитина.

Собаки знають, що діти є найбільш уразливими членами сім’ї. Так як вони володіють сильним інстинктом захищати членів сім’ї, вони можуть охороняти дитину з особливою ретельністю. Багато можуть агресивно гавкати, коли хтось наближається до візка, і потрібно бути особливо уважним, якщо хтось грає з дитиною, коли собака знаходиться поруч.

13. Коли ви не в настрої.

Собаки – справжні майстри у читанні жестів, міміки і емоційного стану. Одне дослідження виявило, що собака може дізнатися, сумуєте ви, тільки по виразу вашого обличчя, навіть якщо дивляться на фотографію або тільки на половину обличчя. Також вони з більшою ймовірністю підійдуть до того, хто плаче, ніж до того, хто співає або говорить, що є ознакою співпереживання.

Переклад:

Філіпенко Ст. Л.

Натхнення: www.infoniac.ru