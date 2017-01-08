Окситоцин: молекула любові

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Все почалося з полівок, близьких родичів мишей. Точніше кажучи, з двох видів полівок – степових (Microtus ochro-gaster) і лугових (Microtus pennsylvanicus), дуже близьких один одному у всьому, крім одного: любові. Степові полівки воліють любов «романтичну», або, як кажуть вчені, К-стратегію розмноження. Вони моногамні і міцно прив’язуються до своїх партнерів. Батько і мати спільно вирощують потомство, проводячи в гнізді до двох третин свого часу. На відміну від степових, лучні полівки полігамні, батько зовсім не бере участь в турботі про дитинчат, так і мати залишається з ними лише близько третини часу.

Порівнюючи тих і інших, біологи виявили серйозну різницю в роботі одного з гормонів їх головного мозку – окситоцину: у степових полівок він діє набагато активніше, ніж у лучних. Більш того, виключення вироблення окситоцину в експерименті практично «відключало» у полівки турботу про потомство і схильність до моногамії – а штучна ін’єкція дивної речовини робила навіть безтурботних лучних полівок зразками подружньої чесноти і батьківської любові.

Експерименти показали, що окситоцин діє як свого роду «гормональний клей» соціальних відносин. Він виробляється при зустрічах знайомих особин одного виду; в свою чергу тварини з «нокаутованим» (вимкненим) геном, відповідальним за синтез цієї речовини, здатні впізнавати своїх одноплемінників. І вже тим більше нездатні сформувати стабільну пару. Втім, любов, турбота і спілкування далеко не завжди були вотчиною окситоцину.

З точки зору хімії окситоцин – нехитрий олігопептид, що містить всього дев’ять амінокислот, тобто в сотню разів менше, ніж у середньому білку. Але з точки зору поведінки окситоцин – модулятор і стимулятор безлічі реакцій різного рівня та характеру.

Дихайте глибше і розслабтеся

Окситоцин виробляється крихітною за розмірами, але найважливішою по своєю ролю залозою, розташованою в проміжному мозку, – гіпоталамусом. Тісно пов’язаний з іншими відділами центральної нервової системи, гіпоталамус регулює тепловіддачу та статеву поведінку, задає ритми неспання і сну, керує почуттям голоду і спраги.

Разом з гіпофізом він утворює пару, яка відіграє центральну роль в роботі всієї ендокринної системи, координуючи і направляючи її активність. Окситоцин тут не виняток: зароджуючись в гіпоталамусі, цей пептидний гормон переноситься нейронами в гіпофіз, який слугує йому чимось на зразок депо. Накопичені запаси окситоцину виділяються звідси по мірі необхідності – і створюють вельми різноманітні ефекти. А головне завдання окситоцину видно з його назви, яке можна перевести як «прискорює пологи».

Еволюція не любить принципово нових рішень і, як правило, модифікує наявні, пристосовуючи старі перевірені інструменти до виконання нових функцій. Окситоцин тут не виняток: первісним завданням гормону, можливо, була стимуляція гладкої мускулатури матки. Вже в малих дозах він здатний збільшувати частоту і амплітуду її скорочень, а у великих може викликати навіть титанічні, особливо напружені спазми.

Виражений вплив окситоцин здійснює і на годуючих матерів, підсилюючи вироблення молока. Всі ці процеси проявляються при механічному подразненні шийки матки і стінок піхви і опосередковуються викидом окситоцину з гіпофіза, що в медицині називається рефлексом Фергюсона. Посилює він і материнську поведінку, так що медики використовували його ін’єкції для клінічної корекції «аномалій» батьківської любові задовго до того, як біологи досліджували полівок. Окситоцин можна купити і у ветеринарів: він полегшує пологи і жінкам, і кішкам і собакам.

Між іншим, в силу впливу на мускулатуру матки експерименти по вивченню впливу окситоцину на людей намагаються проводити строго з добровольцями чоловічої статі: у них цих ефектів із зрозумілих причин не буває. Але це не означає, що не буває інших проявів: досліди продемонстрували, що незалежно від статі люди, які вдихнули окситоцин, помітно вище оцінювали привабливість можливих партнерів. І в обох статей романтична любов – це обов’язковий приплив окситоцину.

Беручи до уваги данні, озвучені нещодавно японськими вченими, без окситоцину навряд чи було б можливо одомашнення собак. Дослідники виявили, що будь-який контакт тварини з господарем призводить до підвищення рівня цього гормону в сечі у обох з них. Більш того, інгаляція окситоцину змушувала сук приділяти більше уваги своєму власникові, а псів – бути підозрілим до незнайомців. При цьому у диких вовків таких ефектів не відзначено: вчені вважають, що механізм, який виник, перш за все, для забезпечення контакту між матір’ю та дитиною, став продуктом спільної еволюції людей і собак, прийнятих ними майже що «в сім’ю».

Від оргазму до іспиту

Людина – вид, еволюційна історія якого далеко не завершена. Багатьма фахівцями вважається, що однією із змін, що відбувається з нашим родом протягом всієї культурної історії, є повільний, але вірний перехід від r-стратегії до К-стратегії. Цей процес супроводжується все більшою залученістю обох батьків до виховання потомства, розвитком культу «справжнього кохання» і зростаючої ролі окситоцину.

Пам’ятаєте, який вплив робить цей гормон на полівок? У людей його дія виражена не менш яскраво: окситоцин виражено підсилює прихильність до «своїх». У дослідах з використанням ігор на довіру показано, що пари впорскувань окситоцину в обидві ніздрі достатньо для істотного підвищення довіри гравців один до одного. Ін’єкції збільшують доброзичливість до незнайомців. Але особливо потужний викид окситоцину відбувається під час оргазму, що, мабуть, покликане перетворити коханців у справжніх коханих.

Здатність забувати все погане і заспокоюватися, яка пов’язана з підвищенням вмісту окситоцину, забезпечує помітну роль гормону в зниженні реакції організму на стрес. Однак при цьому він зменшує тривожність і послаблює пам’ять – а значить, корисний далеко не завжди. У студентів з підвищеним рівнем окситоцину зазвичай невисокі результати здачі сесії. Можливо, тому строгі і досвідчені викладачі радять поменше думати про кохання – і побільше про навчання?

«Любовне» значення окситоцину вважається вторинним, однак ця його роль, мабуть, має не менш давню історію, ніж участь у пологах. Аналог цього гормону бере участь у регуляції статевої поведінки навіть у круглих черв’яків. Щури, «сп’янілі» окситоцином, краще підтримують контакти з родичами, зате погано зберігають спогади про негативні переживання, навіть якщо це був удар струму. Можливо, саме викид окситоцину дозволяє матерям забувати про всі жахи, пов’язаних з пологами, – і любити свого малюка, незважаючи на всі муки, які він їм заподіяв.

Взагалі комплект гормонів, пов’язаних з любов’ю до сексуального партнера, досить близький до набору «любов до дітей». Наприклад, стимулюючий вироблення материнського молока пролактин також виділяється при оргазмі. Втім, найпростіший спосіб змусити гіпофіз поділитися накопиченими запасами окситоцину – навіть не секс, а просто дружні, доброзичливі обійми.

Недавні експерименти на мишах показали, що незаймані самки, надихавшись окситоцином, виявляють майже те ж завзяття в турботі про потомство, що і досвідчені матусі. Забувши про свою звичайну байдужу поведінку, вони починають активно реагувати на зойки про допомогу. Це спостереження дозволило вченим відкрити деякі раніше невідомі деталі роботи окситоцину. Наприклад, з’ясувалося, що особливо численні рецептори цього гормону виявляються в слуховій корі в лівій півкулі головного мозку гризунів, стимулюючи сприйнятливість розташованих тут нейронів. Можливо, саме це дозволяє юним самкам мишей легше чути і розрізняти голоси малечі – і закріплює їх в пам’яті.

Не чоловіча це справа

Отже, окситоцин не завжди відіграє позитивну роль. Ми вже знаємо про те, що він послаблює пам’ять і тривожність, знижує когнітивні функції (недарма закохані так дурнішають?) – всі ці явища не настільки вже й радісні. Та й на чоловіків діє він далеко не однозначно.

Наприклад, у молодих батьків, які прагнуть довше возитися і грати зі своїми немовлятами, відзначається порівняно високий рівень окситоцину – хоча тут ще незрозуміло, що первинно: чи гормон стимулює турботу, чи турбота викликає його викид в кров.

При цьому підійти до прекрасної незнайомки «під окситоцином» виявилося важче, ніж при прийомі плацебо. Та й взагалі у самотніх чоловіків серйозних ефектів гормону не спостерігалося, що зайвий раз демонструє важливу особливість його дії: сам по собі окситоцин не викликає прояв тієї чи іншої поведінки, від турботи до любові – він лише модулює і закріплює вже наявні схильності і поведінкові тенденції.

Так, показано, що якщо у чоловіка збереглися тісні стосунки з матір’ю, інгаляція окситоцину змушує відгукуватися про неї з особливою теплотою і прихильністю. Якщо ж зв’язок з матір’ю загублений або відносини розладналися, окситоцин змушує особливо болісно це переживати. Цікаво, що крім прихильності до ближніх окситоцин, мабуть, посилює і готовність їх захищати, а отже – діяти агресивно по відношенню до «дальніх». Втім, в цьому куди більш ефективний найближчий родич і антипод окситоцину – вазопресин.

Майже повну протилежність окистоцину являє інший гормон гіпоталамуса, вазопресин. Його вплив характеризується посиленням пам’яті і навченості, підвищенням тривожності. Висока активність вазопресинергічних і низька окситоцинергічних систем відзначається при нервовій анорексії, а при шизофренії – навпаки. Проте на поведінку в цілому вазопресин діє подібно з окситоцином, хоча якщо останній підсилює тягу до «своїх», то вазопресин пов’язаний з підвищеною ворожістю до «чужих». Але взагалі основне завдання вазопресину – регуляція водно-сольового обміну.

Тільки бізнес – нічого особистого

Незважаючи на всі оди, які ми змушені були марнувати на адресу окситоцину, варто застерегти тих, хто, почувши рекламу препарату, який містить гормон, поспішать в аптеку. Якщо не вважати медичного використання для допомоги породіллям або випадків застосування досвідченими лікарями для лікування аутизму, деяких неврозів і дисфорії, фармакологічні засоби з окситоцином – річ досить сумнівна.

Їх ефекти залишаються непідтвердженими, ліцензії на використання в якості лікарських засобів не видаються, та їх оборот не регулюється. Отож, дія таких препаратів, про який іноді так голосно заявляє реклама, навіть не є доведеним. Невідомі і побічні ефекти – хоча, наприклад, використання пітоцина, синтетичного аналога окситоцину, для полегшення пологів може супроводжуватися блювотою і хворобливими спазмами. Перш ніж з «молекули любові» виросте щось на кшталт «любовного зілля», будуть потрібні нові дослідження.

В офіційному описі до препарату окситоцину, який можна купити в аптеці, сказано: володіє стимулюючою дією на гладку мускулатуру матки, сприяє скороченню секреторних клітин, що оточують альвеоли молочних залоз (що полегшує просування молока у великі протоки і молочні синуси), зменшує сечовиділення. Зауважте, про любов не сказано нічого.