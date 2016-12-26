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Цікаві факти про груші

в Різні цікавинки 26.12.2016 4 пер.

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Груші — дуже смачні фрукти, які вирощуються у багатьох країнах. В Україні, наприклад, у багатьох людей груші стійко асоціюються з яблуками, хоча спільного між цими фруктами не так вже й багато. Втім, яблукам груша за популярністю поступається досить значно, що, звичайно, анітрохи не применшує значення цього фрукта. Соковита, спіла груша, така соковита, що її можна роздавити, якщо стиснути в руці… Що може бути смачніше?

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  • Перше в світі місце по виробництву груш займає КНР.
  • Вчені встановили, що грушу стали культивувати ще близько трьох тисяч років тому в Стародавній Греції.
  • В Швейцарії з груш роблять особливий концентрований сироп, званий «грушевий мед».
  • В Італії роблять фруктову гірчицю, додаючи в приправу різноманітні фрукти, включаючи груші.
  • У Західній півкулі груші почали поширюватися всього чотириста років тому.
  • В даний час налічується понад тисячі різних сортів груш.
  • Горобину іноді використовують в якості материнської рослини (тобто підщепи) для інших родів сімейства рожеві — айви і груші.
  • Найбільша груша була вирощена в Японії. Її вага складала без малого три кілограми.

 
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