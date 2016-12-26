Цікаві факти про груші

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Груші — дуже смачні фрукти, які вирощуються у багатьох країнах. В Україні, наприклад, у багатьох людей груші стійко асоціюються з яблуками, хоча спільного між цими фруктами не так вже й багато. Втім, яблукам груша за популярністю поступається досить значно, що, звичайно, анітрохи не применшує значення цього фрукта. Соковита, спіла груша, така соковита, що її можна роздавити, якщо стиснути в руці… Що може бути смачніше?