Цікаві факти про груші

Груші — дуже смачні фрукти, які вирощуються у багатьох країнах. В Україні, наприклад, у багатьох людей груші стійко асоціюються з яблуками, хоча спільного між цими фруктами не так вже й багато. Втім, яблукам груша за популярністю поступається досить значно, що, звичайно, анітрохи не применшує значення цього фрукта. Соковита, спіла груша, така соковита, що її можна роздавити, якщо стиснути в руці… Що може бути смачніше?
- Перше в світі місце по виробництву груш займає КНР.
- Вчені встановили, що грушу стали культивувати ще близько трьох тисяч років тому в Стародавній Греції.
- В Швейцарії з груш роблять особливий концентрований сироп, званий «грушевий мед».
- В Італії роблять фруктову гірчицю, додаючи в приправу різноманітні фрукти, включаючи груші.
- У Західній півкулі груші почали поширюватися всього чотириста років тому.
- В даний час налічується понад тисячі різних сортів груш.
- Горобину іноді використовують в якості материнської рослини (тобто підщепи) для інших родів сімейства рожеві — айви і груші.
- Найбільша груша була вирощена в Японії. Її вага складала без малого три кілограми.