Американська компанія отримала м’ясо курки і качки в пробірці (відео)

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Всі ми давно звикли до піктограм на упаковці продуктів «Без ГМО», «Не містить глютену», «Органічний продукт» і так далі. Цілком можливо, що в майбутньому на м’ясних продуктах, крім перерахованих вище написів, ми зможемо спостерігати і таку: «При виготовленні цього м’яса жодна тварина не постраждала». А все завдяки тому, що дослідники американської компанії Memphis Meats нещодавно змогли в лабораторних умовах отримати м’ясо курки і качки. При цьому, дійсно, з життям не розлучилася жодна птиця.



Якщо відкинути всі етичні та інші переконання, щодо жорстокого поводження з тваринами або прийому виключно рослинної їжі (проти яких ми, до речі, нічого не маємо), утримання худоби для їжі робить украй негативний вплив на навколишнє середовище. Тварини, чисельність яких дуже завищена, потребують догляду, для їх розведення потрібно величезна кількість корму, який для вирощування вимагає великої кількості добрив, що окислюють ґрунт і забруднюють ґрунтові води. І це не кажучи про те, що тваринницькі господарства «виробляють» дуже багато відходів життєдіяльності худоби. Загалом, створення штучного м’яса — не така вже й безглузда ідея, як може здатися на перший погляд.

Замість того щоб відправляти тварин на забій, нова технологія пропонує використовувати м’язові клітини для «вирощування» м’яса у великих ємностях. Цей процес чимось схожий на клонування клітинної культури, але самі представники Memphis Meats порівнюють його з пивоварінням. Після виділення клітинної культури вона поміщається в спеціальне середовище, що містить всі необхідні поживні речовини. Саме «зростання м’яса» відбувається у величезних чанах, де підтримується певний тиск і температура.

Як стверджує генеральний директор компанії Memphis Meats Розуму Валети: «Ми представили страви з штучного м’яса курки і качки. Це історичний момент. Курку і качку їдять люди різних культур, але розведення птахів створює величезні проблеми для навколишнього середовища, і воно неефективно. Крім того, нам вдалося отримати напівфабрикат фрикадельок, виділивши інгредієнти з клітин м’язової тканини корови. Ми хочемо виробляти смачне і недороге штучне м’ясо».

Варто нагадати, що ще в 2013 році вчені створили «яловичину з пробірки», але тоді громадськістю ця новина була сприйнята досить прохолодно в першу чергу через високу вартість кінцевого продукту, що перевалила за 300 000 доларів за один бургер. З того часу дослідники працювали над вдосконаленням та здешевленням технології. Якщо плани компанії Memphis Meats увінчаються успіхом, то вже до 2021 року їм вдасться налагодити масове виробництво «м’яса, при приготуванні якого жодна тварина не постраждала».