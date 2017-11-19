Біолог з США зняв в Перу незвичайну істоту

Вкрай дивну істоту виявив біолог з США під час своєї поїздки в Перу. Крім моторошного виду, жива маса з десятків хробакоподібних істот ще й вела себе не цілком звично.



Відео було зроблено 27-річним американцем по імені Адам Померанц, біологом з Каліфорнійського університету в Берклі, в Національному заповіднику Тамбопата (Перу). Кадри демонструють, як кілька десятків личинок збилися в грудку, що віддалено нагадують восьминога з величезною кількістю коротких товстих щупалець, які починають рухатися, варто тільки камері трохи до них наблизитися.

Адам пояснив, що насправді загадкова істота представляє собою збіговисько личинок пильщика, які збилися в купу з метою «самооборони». За словами молодої людини, це такий еволюційно сформований захисний механізм. «Я ніколи не бачив нічого подібного і був глибоко вражений, — розповідає Адам. — Я постукав по дереву і був просто ошелешений їх колективною захисною поведінкою.»

«Самотня личинка пильщика може легко стати здобиччю голодного птаха або павука, — пояснює молодий вчений суть незвичайної захисної поведінки, — тож, мабуть, у великій згуртованій групі допомагає їм переживати атаки. Рухаючись в унісон, вони здаються більш великою твариною, що може відлякати потенційного хижака».