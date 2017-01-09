Чи скасують в новому році антиросійські санкції?

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Незважаючи на великі сподівання Москви на полегшення економічного тиску, майбутнє санкцій проти Росії залишається неясним. В ході недавнього візиту в Грузію в рамках турне по російському ближньому зарубіжжю сенатор Джон Маккейн пообіцяв, що обидві партії в Конгресі США протягом декількох найближчих тижнів посилять тиск у напрямі розширення каральних заходів проти Москви.

Всього кілька днів тому президент Барак Обама оголосив про санкції щодо російських розвідслужб у зв’язку з їх передбачуваною роллю втручання в президентські вибори в США. Проте, політики у Сполучених Штатах далекі від єдності з цього питання. Обраний президент Дональд Трамп пообіцяв докорінно змінити відносини Вашингтона з Москвою після свого вступу на посаду 20 січня, що може призвести до послаблення санкцій.

Європейський союз розколотий навпіл з питання про майбутнє санкцій проти Росії. Хоча цей континентальний блок нещодавно проголосував за пролонгацію санкцій, санкційний режим ЄС може піддатися перегляду, оскільки по мірі наближення терміну їх закінчення 31 липня країни-члени блоку все більш активно обговорюють, чи слід змінити свою політику щодо Москви.

Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, який відправився в минулий вівторок у східну Україну в якості нового голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі, заявив в недавньому інтерв’ю, що його країна буде домагатися поступового скасування санкцій проти Росії. Тим не менш, зростаючі розбіжності на Заході з цього питання не означають негайної відміни санкцій.

Серед країн-членів Європейського союзу ставлення до санкцій проти Росії з самого початку було неоднозначним. Такі країни, як Австрія, Італія, Греція і Угорщина, ставлять під сумнів ефективність цих заходів, стверджуючи, що вони завдають шкоди бізнесу європейських компаній в Росії, не покращуючи при цьому ситуації в східній Україні. Уряди цих країн наполягають, що для врегулювання українського конфлікту Європейський союз повинен здійснювати взаємодію з Москвою, а не карати її. Тим не менш, незгодні країни приєдналися до решти при голосуванні про продовження санкцій, які, за правилами, повинні бути схвалені одноголосно.

Стикаючись з тиском з боку таких великих держав, як Німеччина і США, ці країни змушені були підтримати санкції. Наближається наступне голосування ЄС з цього питання, і Німеччина, ймовірно, спробує зберегти режим санкцій. Однак, відсутність підтримки Вашингтона впливу Берліна може виявитися недостатньо, щоб змусити незгодні країни ЄС знову пролонгувати їх. Крім того, два найбільш непохитних критика Росії в Європейському союзі – Британія і Польща втратять цього року частину свого впливу, відповідно через «Брексит» і неоднозначної внутрішньої політики Варшави.

У той же час, Франція може виявитися цінним союзником для Австрії в її зусиллях щодо поступового зняття санкцій проти Москви після президентських виборів в квітні і травні. Головні претенденти на президентський пост у Франції, що представляють правоцентристські та ультраправі кола, підтримують зміцнення зв’язків між Європейським союзом і Росією, пояснюючи це економічними причинами. Справа в тому, що французька бізнес-спільнота лобіює припинення санкцій.

Однак, в цій грі є і більш глибокі ідеологічні та геополітичні розрахунки: французькі консерватори хочуть повернутися до голлістської зовнішньої політики, яка передбачає максимально можливу незалежність Парижа і відводить йому роль балансира між Росією і Заходом. З цієї точки зору нинішня адміністрація соціалістів є занадто атлантистською. Між тим, ультраправі хочуть, щоб Франція була абсолютно незалежною державою, яка не зобов’язана підкорятися зовнішньополітичним рішенням Європейського союзу. Крім того, для французьких націоналістів характерна ідеологічна близькість з Росією, в якій вони бачать маяк націоналістичних і християнських цінностей.

Тим не менш, Франція навряд чи піде на радикальні зміни своєї нинішньої зовнішньої політики, особливо якщо консерватори переможуть на виборах, як показують більшість опитувань громадської думки. Переговори з Росією – не те ж саме, що визнання приєднання Криму, а заклики до зближення з Москвою не означають, що Париж буде готовий зняти санкції, нічого не отримавши натомість. Що ще більш важливо, Франція не захоче через проблеми санкцій ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною, зокрема, тому, що Париж і Берлін чекають великі битви. Франція, ймовірно, буде виступати за поступове зняття санкцій в обмін на помірний прогрес у східній Україні, замість вимоги повної і негайної відміни системи каральних заходів проти Росії.

Такий підхід міг би отримати підтримку з боку багатьох урядів, які не згодні з санкціями, але розуміють, що вони навряд чи будуть повністю скасовані найближчим часом. У свою чергу, Польща і країни Балтії будуть чинити опір змінам в режимі санкцій, хоча вони можуть опинитися в меншості. Німеччина і Франція, ймовірно, зосередяться на посиленні співпраці в рамках ЄС у сфері оборони і безпеки з метою заспокоїти країни на сході блоку, що межують з Росією. Європейські санкції проти Росії, по всій видимості, збережуться в першій половині року, але по мірі закінчення чергового терміну їх дії дебати з приводу їхнього майбутнього неминуче будуть посилюватися.

Натхнення: inosmi.info