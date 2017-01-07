Чому варто відмовитися від вухочисток?

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Американська академія отоларингології — хірургії голови і шиї (AAO-HNS) випустила оновлене клінічне керівництво з гігієни вух. Документ опублікований на сайті організації.

Вушна сірка являє собою секрет організму, призначений для захисту, змащення і очищення слухового проходу. Оновлення рогового шару шкіри останнього в поєднанні з рухами нижньої щелепи забезпечують поступове виведення сірки назовні. Через анатомічні і фізіологічні особливості слухового проходу у деяких людей (частіше дітей) відбувається надмірне накопичення вушної сірки.

Для очищення зовнішнього слухового проходу деякі люди користуються допоміжними засобами, наприклад ватяними паличками (тупферами). Однак, на думку авторів оновленого керівництва, заснованого на шести рандомізованих контрольованих дослідженнях, п’яти систематичних оглядах і трьох клінічних директивах, така практика є неприпустимою.

Зокрема, вчені рекомендують відмовитися від надмірного миття вух і їх очищення шляхом введення сторонніх предметів, оскільки це може викликати подразнення слухового проходу, інфекцію і зміщення слухових кісток. При погіршенні слуху і відчуття закладеності вуха автори документа закликають звернутися за медичною допомогою і отримати консультацію фахівця.

Тупфер — стерильний зонд-тампон, який складається з пористого матеріалу на пластиковій основі. Незважаючи на те, що тупфери з вати можуть позиціонуватися як засіб для очищення слухового проходу, вони для цього не призначені. Широко такі палички застосовуються в хірургії — для осушення операційної рани, порожнини, взяття проб біологічних матеріалів та їх подальшого транспортування.

Натхнення: naked-science.ru