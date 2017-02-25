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Депресія потрібна організму людини

в Здоров'я 25.02.2017 39 пер.

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Депресія може бути корисна для нашого організму. Група вчених з Університету Арізони відзначили, що подібний стан є «червоним світлом» і вимагає негайного втручання.


Фахівці звернули свою увагу на те, що депресія, як правило, властива для людей з нестійкою психікою, які легко уразливі або переживають стреси і страждають нервовими розладами.

Вчені зробили висновки, що при виникненні такої серйозної проблеми не варто відкладати її в довгий ящик. Хоча депресія у своєму роді індикатор того, що проблема все ж існує і не дає можливості перерости в патологію. Тому вони радять не нервувати через дрібниці, але якщо є постійна депресія — звертатися до фахівців.

 
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