До Проксима Центавра b пошлють привітальні сигнали

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Фахівці проекту METI мають намір послати привітальні сигнали до планеті Проксима Центавра b – найближчої до нас екзопланети, новина про виявлення якої не так давно сколихнув науковий світ.

Про плани дослідників, що представляють проект METI (Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence), розповідає журнал Nature Physics. Мова йде про відправку до планеті Проксима Центавра b радіо — або лазерних сигналів з привітаннями, призначеними для гіпотетичних інопланетян. Крім цього, експерти METI мають намір послати сигнали і до інших об’єктів, розташованих в тисячах світлових років від Землі (Проксима Центавра b знаходиться набагато ближче – на відстані 4,2 св. року від Землі). Реалізувати задумане вчені хочуть в 2018-м.

Це буде далеко не перша спроба землян знайти «братів по розуму». Так, наприклад, ще в 1974 році був відправлений радіосигнал, який отримав назву «Послання Аресібо». Його відправили в напрямку кульового зоряного скупчення М13, розташованого на відстані 25000 світлових років.

При цьому, як розповідають автори проекту, нове послання стане першою відправкою повторюваних сигналів в одні і ті ж точки. У самому METI впевнені, що людству треба вчитися спілкуватися з представниками інших світів (за умови, звичайно, що вони існують).

Крім енергетичних (радіосигналів) існують також матеріальні. До їх числа належать усім відомі пластинки космічних апаратів «Піонер» і платівка апарату «Вояджер».