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Енергія вулкана Крафла може бути доступна вже через 20 років

в Технології 28.06.2017 31 пер.

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Понад 25 наукових та дослідницьких установ працюють над створенням першої в світі магматичної обсерваторії Krafla Magma Testbed.

Энергия вулкана Крафла может быть доступна уже через 20 лет

Планується, що обсерваторія на прикладі ісландського вулкана Крафла планує вивчати і, по можливості, використовувати магму, яка знаходиться в декількох кілометрах під земною корою в декількох точках планети. Якщо буде знайдено спосіб отримання енергії з цих колодязів з магмою, він дасть можливість всім країнам, в яких зафіксована вулканічна активність, в тому числі, Нової Зеландії, Японії, Чилі та Італії, отримати доступ до джерела відновлюваної енергії.

Також вчені хочуть пробурити магму, щоб дізнатися, як контролювати виверження вулканів. У 2009 році команді ісландських дослідників вже вдалося дістатися до магми в Крафле, не пошкодивши бур. Температура магми в цьому вулкані становить 850°С, а рідини, яку планують використовувати для вироблення енергії, приблизно 600°С. Цього повинно бути достатньо, щоб дати в 5-10 раз більше енергії, ніж традиційні геотермальні станції.

По словах науковців, вулкан Крафла може дати 2-5 ГВт енергії Британських островів, але комерційно доступна енергія магми, за розрахунками вчених, з’явиться не раніше, ніж через 20 років. При цьому вивезти її з Ісландії у Великобританії буде дуже непросто. Доведеться тягнути сполучну лінію на 1000 км, до півночі Шотландії, повідомляє hightech.fm

 
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