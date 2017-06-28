Енергія вулкана Крафла може бути доступна вже через 20 років

Понад 25 наукових та дослідницьких установ працюють над створенням першої в світі магматичної обсерваторії Krafla Magma Testbed.
Планується, що обсерваторія на прикладі ісландського вулкана Крафла планує вивчати і, по можливості, використовувати магму, яка знаходиться в декількох кілометрах під земною корою в декількох точках планети. Якщо буде знайдено спосіб отримання енергії з цих колодязів з магмою, він дасть можливість всім країнам, в яких зафіксована вулканічна активність, в тому числі, Нової Зеландії, Японії, Чилі та Італії, отримати доступ до джерела відновлюваної енергії.
Також вчені хочуть пробурити магму, щоб дізнатися, як контролювати виверження вулканів. У 2009 році команді ісландських дослідників вже вдалося дістатися до магми в Крафле, не пошкодивши бур. Температура магми в цьому вулкані становить 850°С, а рідини, яку планують використовувати для вироблення енергії, приблизно 600°С. Цього повинно бути достатньо, щоб дати в 5-10 раз більше енергії, ніж традиційні геотермальні станції.
По словах науковців, вулкан Крафла може дати 2-5 ГВт енергії Британських островів, але комерційно доступна енергія магми, за розрахунками вчених, з’явиться не раніше, ніж через 20 років. При цьому вивезти її з Ісландії у Великобританії буде дуже непросто. Доведеться тягнути сполучну лінію на 1000 км, до півночі Шотландії, повідомляє