Світ може повністю перейти на поновлювані джерела енергії до 2050 року

У проведеному в рамках енергетичної програми Стенфордського університету дослідженні зроблено докладний аналіз енергетичних дорожніх карт для 139 країн. Ці дорожні карти розраховують енергетичні потреби країн до 2050 року для таких галузей, як сільське господарство, транспорт, електропостачання, опалення, приготування їжі та лісове господарство.

Енергетична програма, яку очолює Марк Джейкобсон, сфокусована на трьох складових відновлюваної енергетики — вітрі, воді та сонячному світлі. За даними дослідження, вони можуть задовольнити потреби кожної країни в енергії на 80 відсотків до 2030 року і в повній мірі — до 2050 року.

У дослідженні також наводяться технології, які будуть використовуватися в сценарії повного переходу світової енергетики на поновлювані джерела енергії.

У цьому випадку, наприклад, наземний транспорт буде повністю електрифікований — за рахунок використання електричних автомобілів на батареях і транспортних засобів на водневих паливних елементах. Електричні теплові насоси будуть застосовуватися для обігріву та охолодження повітря.

Енергетична дорожня карта передбачає економію коштів на суму близько 5 трильйонів доларів – завдяки рішенню проблем захисту навколишнього середовища і впливу клімату, а також зниженню витрат на паливо.