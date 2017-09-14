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Фаст-фуд може захистити від раку шкіри

в Здоров'я 14.09.2017 0 пер.

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За словами дослідника з Бостонського університету, жир, знайдений у фаст-фуді, може захистити від найбільш смертельної форми раку шкіри. Експерти виявили, що пальмітинова кислота, яка міститься в таких продуктах, як гамбургери, картоплю-фрі та печиво, збільшує в організмі рівні білка, залученого в процес пігментації, захищаючи від шкідливих мутацій раку шкіри.

У той час як фаст-фуд може чинити шкідливий вплив на серце і мозок, він може запобігти меланомі – смертельному раку шкіри, кажуть фахівці. Нове відкриття може привести до розробки спеціальних препаратів для світлошкірих і рудих людей, які найбільшою мірою схильні до ризику виникнення раку шкіри.

Під час проведення дослідження було встановлено, що пальмітинова кислота, присутня у фаст-фуді, контролює активність гена MC1R. Цей ген впливає на пігмент меланін, який виробляється в шкірі. В ході випробувань мишам з мутаціями гена MC1R давали пальмітинову кислоту – це підвищило пігментацію шкіри і запобігло розвитку меланоми.

Вплив ультрафіолетового світла, як від сонця, так і від соляріїв, може пошкодити ДНК і викликати мутації, що призводять до раку шкіри. Ген MC1R відіграє вирішальну роль у пігментації людини і мишей, і його активація в клітинах шкіри стимулює виробництво меланіну, покращуючи відновлення ДНК після ультрафіолетового опромінення.

Натхнення: healthvesti.com

 
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