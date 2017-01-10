FR: Швеція озброюється зі страху перед російською гегемонією

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Стокгольм побоюється втручання Росії у внутрішні справи Швеції, повідомляє німецька газета Frankfurter Rundschau. Незадовго до Різдва Оборонне відомство Швеції закликало всі населені пункти країни «озброюватися на випадок війни». Місцевій владі було доручено подбати про створення більшої кількості захисних сховищ, а також проконтролювати дієздатність оперативних штабів і командних пунктів у гірських печерах, повідомляється в статті.

На вихідних прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен оголосив про нову стратегію забезпечення безпеки, викликаної «страхом перед російським прагненням до гегемонії в Прибалтиці». За його словами, Швеція тепер зміцнює свою армію після багатьох років розвитку в іншому напрямі.

Левен заспокоїв десять мільйонів громадян своєї країни, яку війна обходила стороною більше двохсот років, заявою про те, що безпосередній військовий напад на Швецію представляється йому «неймовірним». Однак це не відноситься до кібератак на об’єкти інфраструктури, а також до цілеспрямованої дестабілізації через поширення дезінформації з Росії. «Швеція теж може стати об’єктом впливу», за аналогією з тим, як це сталося на президентських виборах у США, застеріг прем’єр-міністр Левен. З його точки зору, російська політика все активніше розвивається в «авторитарному і репресивному напрямку».

Як зазначається у статті, дестабілізація Швеції вже давно почалася. Минулого тижня результати дослідження шведського Зовнішньополітичного інституту показали, що Москва, поширюючи дезінформацію, значною мірою вплинула на хід спору про угоду, яка дозволяє країнам НАТО проводити в Швеції навчання за її запрошенням і використовувати її території для транспортних перевезень в кризовій ситуації.

Скандинавські країни вже давно вважаються свого роду окремими почесними членами західного оборонного альянсу, пише німецька газета. За результатами опитувань, Громадянська опозиція зараз отримує більшість голосів за вимогу про вступ в альянс, соціал-демократ Левен і його партнер по коаліції із зелених виступають проти. «Мало надихає відношення» обраного президента США Дональда Трампа до гарантій безпеки НАТО та його «захоплення Володимиром Путіним» не роблять спір про НАТО в Стокгольмі менш напруженим, підкреслює Frankfurter Rundschau.

Як повідомляє видання, уряд Швеції більше не має наміру відмовлятися від закликів вкладати більше коштів у військову галузь. У 2013 році колишній тоді верховний головнокомандувач збройних сил Швеції Сверкер Ґорансон сміявся, що з військовим бюджетом, урізаним з 3 до 1,1% ВВП, можна протриматися приблизно тиждень.

Трьома роками пізніше уряд відреагував на повідомлення про проведення російських навчань для гіпотетичного нападу на Ґотланд і розмістило на цьому найбільшому острові Швеції на Балтійському морі військовий підрозділ, нагадує німецька газета. Крім того, місцевим органам управління довелося знову відмовити в угоді з приводу будівництва нового газопроводу «Північний потік – 2» дочірній фірмі російського концерну «Газпром».

Призупинена в 2009 році на мирний час військова повинність буде діяти знову з 2018 року, повідомляється в статті. Громадськість Швеції пройде мобілізацію на випадок всіх можливих форм ведення війни, причому у Відомстві цивільної оборони і кризових ситуацій Швеції підкреслили, що нічого нового в цьому немає: «Ми вже робили так у часи холодної війни».

Фото: Reuters

Натхнення: inosmi.info