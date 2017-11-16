HARPS зробив дивовижне відкриття

Міжнародна команда астрономів виявила, що екзопланета розміром з Землю змістить нашого поточного сусіда Proxima b і стане найближчою до нас екзопланетою.



Мова йде про планету Росс 128 b, яка на відстані всього 11 світлових років від Землі. Ця планета була виявлена за допомогою інструменту HARPS, який знаходиться в Південно-Європейській обсерваторії ESO.

HARPS, встановлений на 3,6-метровому телескопі в Чилі. Він спостерігає за дрібним коливанням в русі батьківської зірки, створеної гравітаційним впливом орбітального світу, тобто екзопланети.

«Це відкриття засноване на більш, ніж десятирічних спостережень і детальному аналізі отриманих даних», — коментує Нікола Астуділло-Дефру з Женевського університету, Швейцарія.

«HARPS продемонструє найвищу точність, що робить його кращим мисливцем за екзопланетами свого виду. При цьому, він займає лідируючі позиції вже 15 років з моменту початку свого функціонування».