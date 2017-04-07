Не пропусти
Головна / Авто / Hyundai розробить власну платформу для електромобілів

Hyundai розробить власну платформу для електромобілів

в Авто 07.04.2017 17 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Загрузка...
 
 

Південнокорейська компанія Hyundai має намір розробити власну платформу для електрокарів.

Hyundai разработает собственную платформу для электромобилей

Відзначається, що завдяки новій технологічній архітектурі можна буде збільшити запас ходу електромобілів і гібридних автомобілів і значно розширити лінійку моделей.

На даний момент інженери Hyundai розробляють оптимальні для електромобілів конструкційні вузли і системи. У компанії відзначили, що без окремої платформи для електромобілів неможливо конкурувати з Tesla, General Motors і Daimler, де вже є свої версії бази для електромобілів.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments