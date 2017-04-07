Hyundai розробить власну платформу для електромобілів

Відзначається, що завдяки новій технологічній архітектурі можна буде збільшити запас ходу електромобілів і гібридних автомобілів і значно розширити лінійку моделей.

На даний момент інженери Hyundai розробляють оптимальні для електромобілів конструкційні вузли і системи. У компанії відзначили, що без окремої платформи для електромобілів неможливо конкурувати з Tesla, General Motors і Daimler, де вже є свої версії бази для електромобілів.