Життя на екзопланетах породжують вулкани?

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Дослідники припустили, що населені планети можна шукати за ознакою вулканічної активності.



Кожен раз, коли існування екзопланети підтверджується, у астрономів з’являється хороший привід це відсвяткувати. З кожним новим відкриттям землеподібні екзопланети у вчених з’являється все більше шансів на виявлення слідів життя поза нашою рідною планетою. І навіть, якщо це життя знаходиться далеко від нас, в галактиках, які знаходяться під нахилом, і ми просто ніяк не зможемо її побачити, нам достатньо буде отримати від будь-якої цивілізації звісточку за допомогою спеціально побудованої радіоантени.

На жаль, нам важко достовірно визначити, чи придатна та чи інша виявлена планета для життя, оскільки ми знаходимося дуже далеко від знайдених екзопланет і можемо керуватися лише відстанню цих планет від своєї батьківської зірки, а також деякими іншими факторами для визначення їх потенційної населеності. Проте вчені з Корнельського університету вважають, що у визначенні населенності планет можуть допомогти ознаки вулканічної активності.

Вчені мають всі підстави припускати, що внаслідок вулканічної активності можуть виникати якісь примітивні форми життя, які при сприятливих умовах можуть еволюціонувати. Такі парникові гази, як водень (H 2), що виділяються, при виверженні вулканів, можуть розширити придатні для життя області поблизу батьківських зірок.