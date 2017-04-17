Китайці приступили до розробки квантового комп’ютера

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

За останні роки на дослідження та розробку квантових технологій Китай витратив дуже багато грошей і ресурсів. В одному тільки 2015 році на ці цілі пішло більше ста мільярдів доларів, зате результатом роботи став запуск першого у світі супутника квантового зв’язку, потім з’явився розроблений китайськими фахівцями квантовий радар. Тепер вчені з Китайської академії наук почали створення квантового комп’ютера, що перевершує всі сучасні суперкомп’ютери по потужності, пише China Daily.



Президент Китайської академії наук Бай Chunli пояснив, що набір рівнянь, який китайський суперкомп’ютер «Тяньхе-2» зможе вирішити за сто років, квантовий комп’ютер вирішить за соту частку секунди. Виступаючи на форумі у китайському місті Ланфан, Chunli зазначив, що вчені з академії досягли великих успіхів по частині досліджень, тому було вирішено застосувати знання на практиці.

Створення китайського квантового комп’ютера буде здійснюватися за підтримки Лабораторії квантових обчислень, що належить інтернет-гіганту Alibaba. Фахівці лабораторії впевнені, що зможуть представити свою розробку вже в найближчі пару років. Коли комп’ютер планується повністю закінчити, поки не повідомляється.