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Клімат на Землі стає все більш пожежонебезпечним, повідомляє нове дослідження. Девід Боуман з Університету Тасманії (Австралія) разом з ученими з Айдахського університету і Державного університету Південної Дакоти (США) склав глобальну супутникову базу даних про інтенсивність 23 млн природних пожеж з 2002 по 2013 роки.

З 23 млн пожеж дослідники зосередилися на 478 найбільш екстремальних подіях. «Екстремальні пожежі — глобальний природний феномен, найчастіше зустрічається в лісистих областях, де спостерігаються виражені сезони посухи, — говорить професор Боуман. — Дослідження виявило, що вкрай сильні пожежі відбуваються під час аномальних погодних явищ — посухи, вітрів, — або в пустельній місцевості після сильних дощів».

«З найсильніших 478 загорянь ми вибрали 144 пожежі, які мали економічний і соціальний вплив на місцевість. Ці теплові аномалії були сконцентровані в регіонах, де люди будувалися на займистих лісистих ландшафтах, наприклад, на півдні Австралії і на заході Північної Америки».

Використовуючи моделі зміни клімату, вчені виявили, що найбільше екстремальних пожеж очікується в майбутньому на східному узбережжі Австралії, включаючи Брісбен, і у всьому Середземноморському регіоні — в Португалії, Іспанії, Франції, Греції та Туреччини. «Прогнози припускають збільшення кількості днів, сприятливих для розвитку екстремальних пожеж, на 20-50% схильних до спалахів ландшафтів. Найбільш різке зростання спостерігається в субтропіках Південної півкулі і в європейському Середземномор’ї», — говорить професор Боуман.

Крістал Колден з Айдахського університету каже, що частка катастрофічних пожеж в США вища, ніж в будь-якій іншій країні, вивченої в дослідженні. Природні пожежі спалили тут 4 млн га лісів у 2015 році, а їх ліквідація коштувала 2 млрд доларів. Чому в США так багато загорянь? Поєднання ключових факторів — низької щільності будинків серед густих лісів, сприятливих кліматичних умов і неготовність населення до пожеж.